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Kayseri’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri’de, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

05 Mart 2019 Salı 11:51
Kayseri’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri’de, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aranan M.A. ve G.A. da gözaltına alındı.


Yetkililer, gözaltına alınan O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A.’nın Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. ve G.A. hakkındaki işlemlerin ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:51
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