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Kayseri’de faturasız 2 bin litreotogaz ve bin 500 litre mazot ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda faturasız 2 bin litreotogaz ve bin 500 litre mazot ele geçirildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:31
Kayseri’de faturasız 2 bin litreotogaz ve bin 500 litre mazot ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda faturasız 2 bin litreotogaz ve bin 500 litre mazot ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadeleŞubeMüdürlüğü ekiplerinin EPDK ile ortaklaşa kent merkezinde 2 petrol istasyonuna operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde 2 bin litre otogaz ve bin 500 litre mazotun faturasızolduğu vergi memurları ile tespit edildi. petrol istasyonlarına yüklümiktarlarda idari cezalar uygulandı.


Polis ekiplerinin markersız kaçak akaryakıt ve 10 numara tabir edilen yağ ve vergisiz akaryakıt satmak sureti ile haksız kazanç elde eden akaryakıt istasyonları ile ilgili denetimlerinin artarak devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:31
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