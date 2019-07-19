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Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

19 Temmuz 2019 Cuma 11:04
Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan ikisi kadın 5 kişi yakalandı.

İddiaya göre, Kayseri'de yaşayan 29 yaşındaki G.Ö, evlenmek için aracılar vasıtasıyla Hatay'da kendilerini aile gibi gösteren bir grupla irtibata geçti ve kız isteme merasiminin ardından M.J. (20) isimli kadınla Kayseri'de evlendi.

Kendisini M.J'nin halası olarak tanıtan S.E.H. (29) de düğün için geldiği Kayseri'de, G.Ö'ye aldırdığı 40 bin lira değerinde takı ile M.J'yi de yanına alarak evden ayrıldı.

G.Ö'nün durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri şüphelilerin Hatay'da olduğu tespit etti.

Kayseri ve Hatay polisinin yürüttüğü çalışma sonucunda belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, G.Ö'yü dolandıran iki kadın ve onlara yardım ettiği tespit edilen M.J. (41), A.D. (25) ile M.A.E. (24) yakalandı.

Gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen zanlıların, daha önce Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana'da benzer yöntemle mağdurların 600 bin lirasını dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:04
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