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Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma, boşanmalarda ise %6,9 artma oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Kayseri’de evlenmelerde yüzde 3,6 azalma olurken, boşanmalarda ise yüzde 6,9 oranında artma oldu.

01 Mart 2019 Cuma 10:25
Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma, boşanmalarda ise %6,9 artma oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Kayseri’de evlenmelerde yüzde 3,6 azalma olurken, boşanmalarda ise yüzde 6,9 oranında artma oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında %2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında %10,9 artarak 142 bin 448 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti.


Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu


Kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,91 ile Bayburt, binde 5,13 ile Kastamonu izledi.


Kaba evlenme hızı, 2018


Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il Kars oldu


Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,3 yaş ile Kastamonu oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük, 2,6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.


Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı


Yabancı gelinlerin sayısı 2018 yılında 22 bin 743 olup toplam gelinlerin %4,1’ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, %15,7 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %13,9 ile Azerbaycanlı gelinler ve %10,9 ile Alman gelinler izledi.


Yabancı damatlar arasında Alman damatlar ilk sırada yer aldı


Yabancı damatların sayısı 2018 yılında 4 bin 119 olup toplam damatların %0,7’sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, %34,1 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %13,1 ile Suriyeli damatlar ve %7,8 ile Avusturyalı damatlar izledi.


Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu


Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.


Boşanmaların %37,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti


Boşanmaların 2018 yılında %37,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:25
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