Kayseri'de ev kurşunlama iddiası Kent merkezinde bir eve silahla ateş ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir eve pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde kavga ve silah sesleri olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir evin camına pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen Tayfun E. (36) ve Zeynel Y'yi (14) gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılarla pompalı tüfek, biber gazı ve bıçak ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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