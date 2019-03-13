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Kayseri’de engelsiz çocuk evlerinin sayısı artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle yapılacak olan engelsiz çocuk evinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:24
Kayseri’de engelsiz çocuk evlerinin sayısı artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle yapılacak olan engelsiz çocuk evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “4 yıl boyunca hiç boş durmadık, hep koşturduk” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle yapılacak olan Engelsiz Çocuk Evi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, davetliler ve özel çocuklar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “İnancımız en hayırlımızın insanlara faydalı olan olduğu çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuş. Kayseri’de de insanlara faydalı olma anlamında çok güzel ve çok iyi işlere şahitlik ediyoruz. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde ve bu hizmetlerin ilgililere ulaşmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çünkü biz şuna çok iyi inanmışız ki, eğer biz ihtiyaç sahibi insanları memnun edersek, Allah’ta bizi memnun edecek. Bu yüzden ihtiyaç sahibi insanları dinlememiz, onların ihtiyaçlarını karşılamamız bizim başlıca görevimiz olmalıdır” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “4 yıl önce daha göreve başladığımızın ilk ayında 21 Mart 2015’te Akkışla’da kadın ve gençlik merkezinin temelini atarak Büyükşehirdeki mesaimize başlamıştık. Bu 4 sene içerisinde daha o ilk aydan itibaren hep çalıştık. Eğer siz kentinizi diğer şehirlerin önüne çıkaracaksanız, marka şehir yapacaksanız, kentte yaşayanların kent konforunu yukarıya doğru çıkartacaksanız teke seçeneğiniz çok çalışmaktır. Başka seçeneğiniz olmaz, olamazda. Biz bu 4 yıl boyunca hiç boş durmadık, hep koşturduk. Çalmadık, çaldırmadık ve çok çalıştık. Bu 4 sene içerisinde hep yeni projeler ürettik. İlkleri, enleri ve tekleri bu şehre kazandırdık. Bütün bunları yaparken de hiçbir zaman ben diye başlamadık. Çünkü bu işleri tek başıma ben yapmadım. Tüm arkadaşlarımla ve ekibimle birlikte çalıştık ve yüzlerce ihale gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Asıl sorun fiziki engellerde değil, kalplerimizde bulunan engellerdir. Bunlar, kalplerimizdeki engelleri kaldırdığımız takdirde kamunun, özel sektörün ve kendisine hem dünyevi hem de uhrevi olarak gaye edinmiş bütün insanlığın yapabileceği projelerdir. Yeter ki kalplerimizdeki engeller kalkmış olsun. O yüzden bunu gerçekleştirebilen, bunu hayata geçiren başkanımıza Kayseri adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından engelsiz çocuk evinin temeli atıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:24
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