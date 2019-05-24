Kayseri’de Ekmek İsraf Edilmeyecek

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler, tüm fırınlara asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası çerçevesinde israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak, israfın üretim ve tüketim aşamasının önlenmesi, bayat ve ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeğinin tüketiminin sağlanması amaçlanıyor.

Kampanya çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler tüm fırınlara asıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ekmek israfı konusunda en çok kayıpların olduğu fırınlarda, asılan afişlerle bir bilinç oluşturmanın amaçlandığını, tüketicilerin bilinçlendirilmesi için etkili bir reklam aracı olan açık hava bilboardların da ramazan ayı boyunca afişlerin yer alacağını duyurdu.