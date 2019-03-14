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Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması

Yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlı adliyeye gönderildi

14 Mart 2019 Perşembe 12:50
Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:50
  1. adliye
  2. düzensiz göçmen
  3. emniyet

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