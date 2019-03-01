Kayseri'de dolandırıcılık iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtan ve 61 yaşındaki kişinin para ve ziynet eşyalarını aldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (41) ve H.K. (37), polis armalı cüzdan göstererek, 61 yaşındaki İ.A'nın para ve ziynet eşyalarını aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kameraları inceleyerek zanlıların Ankara'dan geldiğini tespit etti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkent'te yakalanan H.K. gözaltına alınırken, diğer zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak Samsun, Kırıkkale ve Aksaray'da dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.