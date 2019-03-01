0553 313 94 23

Kayseri'de dolandırıcılık iddiası

Kendilerini polis olarak tanıtan ve 61 yaşındaki kişinin para ve ziynet eşyalarını aldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı

01 Mart 2019 Cuma 15:19
Kayseri'de dolandırıcılık iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtan ve 61 yaşındaki kişinin para ve ziynet eşyalarını aldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (41) ve H.K. (37), polis armalı cüzdan göstererek, 61 yaşındaki İ.A'nın para ve ziynet eşyalarını aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kameraları inceleyerek zanlıların Ankara'dan geldiğini tespit etti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkent'te yakalanan H.K. gözaltına alınırken, diğer zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak Samsun, Kırıkkale ve Aksaray'da dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:19
  1. Ankara
  2. kayseri
  3. Sahte polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı
    1. Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı
    2. CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek..
    3. Malatya Ticaret Borsası
    4. Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
    5. Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle olan..
    6. Beşiktaş kafilesi Kayseri’de
    7. Futbol: TFF 2. Lig
    8. Binali Yıldırım açıkladı! Metrobüs..
    9. Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü:..
    10. Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı..
    11. 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı!..
    12. Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla..
    13. Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
    14. Kanlı soygunun zanlısı adliyeye sevk..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    16. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    17. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    18. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    19. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    20. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var