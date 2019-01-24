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Kayseri'de devrilen ağacın altında kalan kişi öldü

24 Ocak 2019 Perşembe 17:49
Kayseri'de devrilen ağacın altında kalan kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Caferbey Mahallesi Özbaşı Sokak'ta yürüyen Hasan Öztürk (58) şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kavak ağacının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiyenin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanığı Harun Dayan, rüzgarla beraber şiddetli bir ses duyduklarını belirterek, "Ben sesi duyunca dışarı çıktım. Baktım ki kavak ağacı devrilmiş. Yanına gittiğimizde bir kişinin ağacın altında kaldığını gördüm. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve çıkardılar. Ambulansla da alıp hastaneye götürdüler." dedi.

Belediye ekipleri yola devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:49
  1. ağaç
  2. Hasan Öztürk
  3. Rüzgar

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