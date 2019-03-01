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Kayseri'de definecilerin böldüğü tepeden anıt mezar çıktı

Kayseri’de definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı. Bölgede inceleme yapan Müze Müdürlüğü yetkilileri anıt mezarın Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.

01 Mart 2019 Cuma 11:24
Kayseri'de definecilerin böldüğü tepeden anıt mezar çıktı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi.

Yetkililer inceleme yaptı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin greyder ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne de konu hakkında bilgi verildi. Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:24
  1. Kayseri
  2. anıt mezar
  3. Sarıoğlan ilçesi
  4. Müze Müdürlüğü

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