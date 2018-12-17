Kayseri'de DEAŞ üyesi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Konya'da yakalanarak Kayseri'ye getirilen DEAŞ üyesi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu iddia edilen zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve Konya'da ikamet ettiği belirlenen F.E.D, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







