Kayseri'de DEAŞ üyesi sanığın yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Hasan Uzun hazır bulundu.

Aynı zamanda Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülen davada tutuklu yargılanan sanık, terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere 24 Ağustos 2016'da Kilis'ten Suriye'ye kaçarken yakalanmasına ilişkin savunma yaptı.

Emniyette baskı altında alındığını öne sürdüğü ifadesini kabul etmeyen Uzun, şunları söyledi:

"Gaziantep'te yaşıyordum. Ailemle bir sorun yaşadım. Arabam olmadığı için arkadaşım M.Y'yi arayarak, beni, Kilis'in Oğuzeli köyünde imam olan askerden arkadaşım İ.K'nin yanına götürmesini istedim. Burada birkaç gün kalıp kafamı dinlemek istiyordum. M.Y, yanında B.T. ile geldi, akşam yola çıktık. Yolu karıştırarak, Suriye sınırına gitmişiz. Askerler yolumuzu kesti ve bizi gözaltına aldı. Daha sonra Kilis Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Diğer iki kişiyi daha sonra hiç görmedim. Ailem, bu arada kayıp ilanı vermiş. Oysa ben kaybolmadım. Suriye'ye geçip herhangi bir terör örgütüne katılma niyetim yoktu."

Savcının, bu dosyanın, sanığın yargılandığı Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan terör saldırısına ilişkin dava ile birleştirilmesini istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Uzun, hakkında açılan kamu davasının ayrı görülmesini talep etti.

Dosyanın birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı, diğer davanın görüleceği 14 Mart'a erteledi.

- Olay

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın, sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle aralarında Hasan Uzun'un da bulunduğu 11 sanık hakkında açılan dava, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti.