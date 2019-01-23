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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Suriye uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:49
Kayseri'de DEAŞ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Eltuveyni ve Abdulselam Elferrud gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:49
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