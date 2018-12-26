Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı26 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişiye yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B. ile Suriye uyruklu Jıhad I, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ