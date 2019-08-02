Kayseri’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete gözaltı Kayseri’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 47 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 47 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 47 yaşındaki şüpheli Ü.Ç.’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği bilgisini aldı. Polis ekipleri şüpheli Ü.Ç.’yi ikamet ettiği adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet’te ifadesi alınan şüpheli Ü.Ç. hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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