Kayseri’de çok sayıda kaçak cinsel içerikli hap ve ilaç ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda yurtdışından kaçak yollarla getirilen çok sayıda cinsel içerikli hap ve çeşitli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KaçakçılıkBüroAmirliğiekiplerince il merkezine yurtdışından kaçak yollarla getirilen ilaç ve diğer halk sağlığını bozan tıbbi ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarneticesinde İ.H.C. polisler tarafından tespit edilerek takibe alındı. İ.H.C., polis ekiplerinec işyerine yapılan operasyonla göz altına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda 150 adet cinsel içerikli hap bin 50 adet çeşitli ilaçlar, 7 adet sağlık ile ilgili ölçüm aletleri ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince bu hafta yapılan iki ayrı operasyonla toplam olarak bin 200’ü cinsel olmak üzere 7 bin kutu kaçak ve yasal olmayan ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi.