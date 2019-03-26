Kayseri'de cinayetle biten akraba kavgasına ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akraba iki grup arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin dava görüldü.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki sanık tutuklu Rafer Cingöz ve tutuksuz eşi Hürü Cingöz ile Mehmet Şükran Cingöz; mağdurlar Abdullah, Ayşenur, Hasan, Sadık, Emine, Habibe ve Esra Cingöz ile öldürülen Cüneyt Cingöz'ün eşi Adalet Cingöz ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuksuz müşteki sanık Mert İsmail Cingöz ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı müşteki sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Rafer Cingöz savunmasında, muhtar olduğunu ve karşı tarafla husumetleri bulunduğunu söyledi.

Olay günü, akraba oldukları karşı tarafın kendisine ve eşine hakaret ettiğini öne süren Cingöz, "O an ahırdaydım, Mehmet Şükran Cingöz'ün eşim Hürü'ye ve bana küfür ederek, nerede olduğumu sorduğunu ahır penceresinden duydum. Dışarı çıktığımda ateş ettiler. Ben de av tüfeğimi alarak ateş ettim. Eşimi ve kendimi korumak için hedef gözetmeden ateş ettim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Kim yaralandı, görmedim." diye konuştu.

Müşteki sanık Mehmet Şükran Cingöz de olay günü Hürü Cingöz ile karşılıklı atıştıklarını, Rafer Cingöz'ün traktörden tüfeği alarak kendilerine ateş ettiğini öne sürdü.

Olayda yaralanan mağdurlar Abdullah, Ayşenur, Hasan ve Sadık Cingöz ile maktul Cüneyt Cingöz'ün eşi Adalet Cingöz, sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Rafer Cingöz'ün tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

İddiaya göre, 16 Haziran 2018'de, Pınarbaşı ilçesinde Rafer Cingöz, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bayramlaşmada kuzeni Cüneyt Cingöz ile mahalle muhtarlığı seçimleri yüzünden tartışmaya başlamış, diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafer Cingöz, tüfekle Cüneyt Cingöz ile oğullarına ateş etmişti.

Cüneyt Cingöz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 7 kişi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.