Kayseri’de çadırları sular altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay yetişti

Kayseri’de sağanak yağışta çadırları suların altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti.

Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bazı bölgelerde sel oluştu. Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi yakınlarına çadır kurarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaklaşık 75 kişinin çadırları da oluşan sel nedeniyle suların altında kaldı. Yatacak yerleri kalmayan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti. Gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler, çadır kurarak mağdur vatandaşlara battaniye ve gıda malzemeleri dağıttı. Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, vatandaşlar rahat bir gece geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız, “Son günlerde Kayserimizde yoğun yağışlar oluyor. Bugün de akşamüzerinde ani bir yağış oldu. Bu vatandaşlarımızda buraya konargöçer olarak gelmişler. Çukur bir yerde durdukları için yağış nedeniyle etkilenmişler. Bize haber geldikten sonra valimizin talimatlarıyla hemen harekete geçtik. Buraya 15 tane çadır kurduk ve yardımlarla iyi bir yere geldik. Vatandaşlarımızın bir sıkıntısı kalmadı” dedi.

Yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, “Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize çadır verdiler, erzak verdiler, yemek verdiler. Bize insanlık verdiler” diye konuştular.