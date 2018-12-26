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Kayseri'de bazı uçak seferleri iptal

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:21
Kayseri'de bazı uçak seferleri iptal

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 09.15 ve 10.10'da Kayseri'den İstanbul'a hareket edecek uçakların seferleri ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'ndan Kayseri'ye saat 08.45 ve 09.15'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

Kayseri'den İstanbul'a 12.50'deki sefer ile İstanbul'dan Kayseri'ye 11.55'deki sefer de yapılamayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:21
  1. İptal
  2. İstanbul
  3. kayseri
  4. uçak seferi

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