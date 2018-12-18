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Kayseri'de baba ve 12 yaşındaki oğlunun öldürülmesi

Sarıoğlan ilçesinde baba ve oğlunu otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan sanık, hakim karşısına çıktı

18 Aralık 2018 Salı 13:37
Kayseri'de baba ve 12 yaşındaki oğlunun öldürülmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlunu, otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Soner Somuncu, ölen Bülent ve oğlu Yusuf Can Aslan'ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Somuncu, Bülent Aslan ile daha önceden aralarında husumet bulunduğunu, kavga ettiklerini ve köpeğini öldürdüklerini öne sürdü.

Somuncu, "Olay günü ben koyunların yanındaydım. Bülent Aslan, arabayla gelip koyunlarımı ezdi. Bana silah çekti, ben de kendimi koruma amaçlı yanımda bulunan silahla ateş ettim. Yusuf Can Aslan'ı görmedim, Bülent Aslan'a ateş ettim. Pişmanım." diye konuştu.

Müştekiler ise sanık Somuncu'nun ifadelerinin doğru olmadığını ifade ederek, kendisinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Somuncu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 5 Nisan'da, Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki araçta biri çocuk iki kişinin cansız bedenlerini bulmuştu.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenen kişilerin Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan (12) olduğu tespit edilmiş, katil zanlısı olarak köyde çobanlık yapan Soner Somuncu (37)gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:37
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