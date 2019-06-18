0553 313 94 23

Kayseri’de aşırı hız kaza getirdi: 1 yaralı

Kayseri’de aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil aydınlatma direğine çarptı.

18 Haziran 2019 Salı 09:46
Kayseri’de aşırı hız kaza getirdi: 1 yaralı

Kayseri’de aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle otomobilin ön tarafı kağıt gibi ezilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu belirtilen 38 UY 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Bir başka araç ise 38 UY 397 plakalı araca çarpmamak isterken refüjü aşarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada 38 UY 397 plakalı otomobilin ön tarafı kağıt gibi ezildi. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Büyük çapta maddi hasar oluşan araç, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslâmi Finans’ta sevindiren haber
    1. İslâmi Finans’ta sevindiren haber
    2. Bursaspor’da elektrik krizi çözüldü
    3. Karayollarının kış mesaisi sona erdi
    4. Emet’in köylerinde alt yapı çalışmaları
    5. Gazişehir Gaziantep’te Sneijder..
    6. Halkbank'tan Enflasyona Endeksli Konut..
    7. Stres, huzursuz bağırsak sendromuna..
    8. Başkanlar da tecrübe diyor
    9. Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına
    10. Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’na geri..
    11. Başkan Asya, İstanbul seçimlerini..
    12. Büyükçekmece - Gelsenkirchen..
    13. Sanayi üretim endeksi (2)
    14. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    15. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    16. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    17. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    18. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    19. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    20. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    21. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    22. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    23. Serinlemek için girdiği gölette..
    24. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    25. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    26. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    27. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    28. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    29. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    30. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!