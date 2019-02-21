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Kayseri’de aranması bulunan 664 kişi yakalandı, kayıp 66 kişi bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda yakalama ve aranması bulunan 664 kişi yakalanırken, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 66 kişi bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:31
Kayseri’de aranması bulunan 664 kişi yakalandı, kayıp 66 kişi bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda yakalama ve aranması bulunan 664 kişi yakalanırken, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 66 kişi bulundu.


15 Ocak 2018 - 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 2’si kasten öldürme, 1’i kasten öldürmeye teşebbüs ve 1’i kasten yaralama olayı olmak üzere 4 olayda 14 şüpheli yakalanırken, bunlardan 4’ü tutuklandı. Olaylarda 1 adet av tüfeği 1 adet bıçak ele geçirildi.


Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise; 5’i yağma, 5’i tehdit, 2’si kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1’i kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 1’i hakaret, 1’i 6136 SKM olayı olmak üzere işlem yapılan 15 olayda 28 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 12 şüpheli tutuklanırken, olaylarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1’i cinsel saldırı, 5’i fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, 4’ü kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, 1’i 1072 SKM (Rulet, Tilt, Langırt Ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkındaki Kanun) olmak üzere toplam 11 olaya adli işlem, ayrıca 20 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldı. Adli işlem yapılan olaylardan 25 şahıs, idari işlem yapılan olaylardan 45 şahıs yakalanırken bunlardan 10’u tutuklandı. Öte yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen 13 ev hakkında da ilgili komisyonca kapatılma kararı verildi.


Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 9’u ikametten hırsızlık, 15’i işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 11’i otodan hırsızlık, 5’i açıktan hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan 40 olayda yakalanan 57 şahıstan 24’ü tutuklandı.


Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 6 oto ve 7 motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 meydana gelen 13 olayda kentten ve il dışından çalıntı olan 7 adet oto ile 14 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 18 şahıstan 1’i tutuklandı.


Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 664 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 205’i tutuklandı.


Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 7’si dolandırıcılık, 2’si yankesicilik olayı olmak üzere işlem yapılan 9 olayda yakalanan 7 şahıstan 2’si tutuklandı


Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince 15 Ocak 2018 - 14 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 81 şahıstan 66’sı bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:31
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