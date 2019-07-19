Kayseri’de akıl almaz kaza Kayseri’de yapımı devam eden köprüye çıkan otomobil sürücüsü, uyarıları görmeyince otomobille beraber aşağı uçtu.

Kayseri’de yapımı devam eden köprüye çıkan otomobil sürücüsü, uyarıları görmeyince otomobille beraber aşağı uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde yapımı devam eden üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki 50 DK 144 plakalı otomobil, sürücüsü yol yapım levhalarını göremeyince köprüye çıktı. Yapımı devam eden ve birleştirilme aşamasında olan köprüden aşağı uçan otomobil, yere çakıldı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile köprünün yanında bulunan Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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