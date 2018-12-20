Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de adliye koridorunda iki grup arasında çıkan kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" davasının görüldüğü duruşmada, tutuksuz sanık K.A, mağdurlar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın ertelenmesinin ardından salon dışında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, sanık K.A. ile kavgaya karışan F.B, N.B, M.D, A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.