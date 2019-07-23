Kayseri’de adli işlem yapılan 375 yabancı uyruklu kişi ülkelerine iade edildi

Kayseri’de 1 Ocak-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında haklarında adli ve idari işlem yapılan 375 yabancı uyruklu şahıs, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet müdürlüğü tarafından 1 Ocak-16 Temmuz 2019 arasında 201’i Afganistan, 13’ü Bangladeş, 19’u İran, 78’i Pakistan, 35’i Suriye, 26’sı diğer yabancı ülkelerden olmak üzere haklarında adli ve idari işlem yapılan 375 şahıs ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.