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Kayseri'de 956 bin 149 seçmen sandığa gidiyor

27 Mart 2019 Çarşamba 14:23
Kayseri'de 956 bin 149 seçmen sandığa gidiyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 956 bin 149 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Kentte 3 bin 183 sandık kurulacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kayseri'de 956 bin 149 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana kentte seçmen sayısı 79 bin 132 arttı.

Kayseri'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 210 olan sandık sayısı 3 bin 183'e düştü.

- İlçelerde en fazla seçmen Melikgazi'de

Kentte en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Melikgazi oldu. 374 bin 191 kayıtlı seçmenin bulunduğu Melikgazi'de bin 122 sandık kurulacak.

Melikgazi'den sonra ikinci sırada 834 sandıkla ve 267 bin 480 seçmenle Kocasinan, üçüncü sırada da 321 sandık ve 104 bin 805 seçmenle Talas geliyor.

20 sandık ve 4 bin 228 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Özvatan ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı

Sandık sayısı

Seçmen sayısı

Akkışla

22

5 bin 629

Bünyan

86

21 bin 553

Develi

175

46 bin 817

Felahiye

24

5 bin 193

Hacılar

31

9 bin 30

İncesu

66

18 bin 442

Kocasinan

834

267 bin 480

Melikgazi

1122

374 bin 191

Özvatan

20

4 bin 228

Pınarbaşı

146

20 bin 679

Sarıoğlan

53

12 bin 876

Sarız

50

8 bin 379

Talas

321

104 bin 805

Tomarza

82

16 bin 972

Yahyalı

98

26 bin 597

Yeşilhisar

53

13 bin 278


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:23
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