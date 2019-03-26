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Kayseri’de 956 bin 149 kişi oy kullanacak

Kayseri’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Kayseri’de 956 bin 149 kişi oy kullanacak

Kayseri’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.


31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri’de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak. Kayseri’de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.


İşte Kayseri’de ilçe ilçe sandık sayıları ve seçmen sayıları:


İLÇE SANDIK SEÇMEN


AKKIŞLA 225.629


BÜNYAN8621.553


DEVELİ 175 46.817


FELAHİYE24 5.193


HACILAR31 9.030


İNCESU66 18.442


KOCASİNAN 834 267.480


MELİKGAZİ1.122 374.191


ÖZVATAN 20 4.228


PINARBAŞI146 20.679


SARIOĞLAN 53 12.876


SARIZ 50 8.379


TALAS 321 104.805


TOMARZA8216.972


YAHYALI9826.597


YEŞİLHİSAR 5313.278

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
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