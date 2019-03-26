Kayseri’de 956 bin 149 kişi oy kullanacak
Kayseri’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.26 Mart 2019 Salı 12:37
Kayseri’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri’de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak. Kayseri’de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.
İşte Kayseri’de ilçe ilçe sandık sayıları ve seçmen sayıları:
İLÇE SANDIK SEÇMEN
AKKIŞLA 225.629
BÜNYAN8621.553
DEVELİ 175 46.817
FELAHİYE24 5.193
HACILAR31 9.030
İNCESU66 18.442
KOCASİNAN 834 267.480
MELİKGAZİ1.122 374.191
ÖZVATAN 20 4.228
PINARBAŞI146 20.679
SARIOĞLAN 53 12.876
SARIZ 50 8.379
TALAS 321 104.805
TOMARZA8216.972
YAHYALI9826.597
YEŞİLHİSAR 5313.278
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