Kayseri’de 956 bin 149 kişi oy kullanacak Kayseri’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.

Kayseri’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri’de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak. Kayseri’de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.

İşte Kayseri’de ilçe ilçe sandık sayıları ve seçmen sayıları:

İLÇE SANDIK SEÇMEN

AKKIŞLA 225.629

BÜNYAN8621.553

DEVELİ 175 46.817

FELAHİYE24 5.193

HACILAR31 9.030

İNCESU66 18.442

KOCASİNAN 834 267.480

MELİKGAZİ1.122 374.191

ÖZVATAN 20 4.228

PINARBAŞI146 20.679

SARIOĞLAN 53 12.876

SARIZ 50 8.379

TALAS 321 104.805

TOMARZA8216.972

YAHYALI9826.597

YEŞİLHİSAR 5313.278

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