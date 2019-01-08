Kayseri’de okullar tatil mi Kayseri valiliği twitter son dakika MEB

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Kayseri'de yer aldı. Kayseri'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler Kayseri'de okullar yarın tatil mi? Kayseri okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Kayseri'nin merkez ilçelerindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nden (MEB) yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları öğleden sonra tatil edildi. Diğer ilçelerde kaymakamlıkların değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Meteroloji'Den yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışlarının, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini arttırarak Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi ve 10-20 cm civarında örtü bırakması bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kayseri'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Kayseri’de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes’te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri meydanı havadan görüntülendi.

Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de bugün gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı ile beraber akşam saatlerinde valililkten açıklama yapılması bekleniyor. 9.01.2019 tarihinde Kayseri'de okullar tatil olur mu sorusu akşam saatlerinde belli olacak. Kayseri Valiliği tarafından yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir.