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Kayseri’de 865 trafik kazasında 311 kişi yaralandı 3 kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de Şubat ayı içinde meydana gelen 865 trafik kazasında 311 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

21 Mart 2019 Perşembe 13:54
Kayseri’de 865 trafik kazasında 311 kişi yaralandı 3 kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de Şubat ayı içinde meydana gelen 865 trafik kazasında 311 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre şehir merkezinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 27 bin 365 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 6 bin 313 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan112 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 335 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


Şehir merkezinde 1’i ölümlü 136’sı yaralanmalı ve 264’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 401 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişihayatını kaybederken 228 kişi ise yaralandı.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetimlerinde ise 31 bin 431 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 4 bin 401 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 15 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 34 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 1’i ölümlü 22’si yaralanmalı ve 38’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 451 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda2 kişi hayatını kaybederken 65 kişi yaralandı


İlçe merkezlerinde ise 5.677 araç kontrol edilirken, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 814 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiş ayrıca, Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 11 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 31 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


İlçe Müdürlükleri sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 11’i yaralanmalı ve 2’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 13 kaza meydana gelirken, kazalarda 18 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:54
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