0553 313 94 23

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu

Yamula Barajı yakınındaki Taşhan Mahallesi'nde, daha önce bir çobanın bulduğu fosilden yola çıkılarak sürdürülen kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline rastlandı

05 Temmuz 2019 Cuma 15:05
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7,5 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosili bulunduğu bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yamula Barajı yakınındaki Taşhan Mahallesi'nde, daha önce bir çobanın bulduğu fosilden yola çıkılarak sürdürülen kazı çalışmalarında, 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline rastlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı bölgesine giderek çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla görüştü.

Kazı ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya, Başkan Büyükkılıç’a kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kazı çalışmalarında daha önce de 7,5 milyon yıllık filler, zürafalar, atlar ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını ifade eden Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç da Taşhan, Çevril, Kuşçu bölgesinin çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, "7,5 milyon yıl öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yabancı bilim insanlarının ilgisini çekiyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında bulunan fosiller, Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekiyor.

Buluntuları görmek için Finlandiya Helsinki Üniversitesinden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsünden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesinden Faysal Bibi'nin Kayseri’ye geleceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:05
  1. fosil
  2. kayseri
  3. Taşhan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor Okullarına görkemli açılış
    1. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    2. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    3. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    4. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    5. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    6. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    7. Türkiye ile Japonya arasında..
    8. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    9. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    10. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    11. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    12. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    13. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    14. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    15. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    16. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    17. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    18. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    19. Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
    20. Köpeğe çarpan otomobil şarampole..
    21. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa..
    22. Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi..
    23. Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
    24. Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları..
    25. Kars’ta, “Daha İyi Bir Dünya için..
    26. Husi heyeti Umman'da BM Yemen..
    27. Nallıhan’da Türk müziği konseri
    28. Seyir halinde emniyet kemerini..
    29. Vali Deniz, şehit ve gazi derneklerini..
    30. Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik