Kayseri'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 75 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı12 Mart 2019 Salı 15:32
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde şüpheli görülen 2 otobüsü durdurdu.
Otobüslerde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin yurda girişi için organizatörlük yaptıkları tespit edilen M.D, M.D, H.Ü. ve E.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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