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Kayseri'de 6 aylık bebeğini eczaneye bırakan anne yakalandı

31 Mart 2019 Pazar 16:27
Kayseri'de 6 aylık bebeğini eczaneye bırakan anne yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 aylık bebeğini eczaneye bırakan 21 yaşındaki anne yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağrı kesici almak için kucağındaki bebekle eczaneye giren ve otomobilden parasını alacağını söyleyerek giden annenin yakalanması için özel ekip oluşturdu.

Polis, terk edilen 6 aylık bebeğin annesinin 21 yaşındaki İ.K. olduğunu belirledi. Anne kent merkezinde yakalandı.

Kadının bakacak maddi durumu olmadığı için bebeğini terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Önceki gün Çimen Sokak'taki eczaneye gelen ve bir süre bekledikten sonra çalışanlara otomobilden parasını alacağını söyleyen anne İ.K bebeği oturduğu sandalyeye bırakıp gitmiş, terk edilen bebek ise polis tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'ne teslim edilmişti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:27
  1. eczane
  2. kayseri
  3. terk edilen bebek

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