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Kayseri'de 28 yıllık imama FETÖ’den 6 yıl hapis

28 yıllık cami imamlığı yapan tutuksuz sanığa FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 sene 3 ay hapis cezası verildi.

16 Kasım 2018 Cuma 14:06
Kayseri'de 28 yıllık imama FETÖ’den 6 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık E.P. ile avukatı hazır bulundu.
Tanık beyanlarında örgüt toplantılarına katıldığı ve Bank Asya’da hesabı olduğu iddiaları ile tutuksuz yargılanan sanık E.P. “Çocuklarıma bu yargılama ne olursa olsun başlarını dik tutmalarını, devlete küslük olmayacağını söyledim. Biz her zaman devletimizin yanındayız. 28 yıldır görevini layıkıyla yapan bir imam oldum. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.P.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:06
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