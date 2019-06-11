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Kayseri’de 2018 yılında ölen kişi sayısı 7 bin 163 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018 yılı verilerine göre Kayseri’de ölen kişi sayısı 7 bin 163 oldu.

11 Haziran 2019 Salı 10:31
Kayseri’de 2018 yılında ölen kişi sayısı 7 bin 163 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018 yılı verilerine göre Kayseri’de ölen kişi sayısı 7 bin 163 oldu.


Türkiye genelinde ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında %0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin %54,6’sını erkekler, %45,4’ünü kadınlar oluşturdu.


Kaba ölüm hızı binde 5,2 oldu


Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü.


Bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu


Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.


Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu


Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.


Bebek ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il, 2017, 2018


Ölen bebeklerin %65,3’ü bir ayını, %87,5’i ise beş ayını tamamlayamadan öldü


Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2017 yılında %64,9 iken 2018 yılında %65,3 oldu. Ölen bebeklerin 2018 yılında %12,7’sinin ilk gün, %31,5’inin 1-6 günlükken, %21,1’inin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise %22,2 oldu.


Günlük ve aylık bebek ölümleri, 2017, 2018


Beş yaş altı ölüm hızı binde 11,4 oldu


Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 11,4 oldu.


Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2018 yılında 3 bin 161 kişi oldu


Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında 3 bin 168 iken 2018 yılında 3 bin 161 kişi oldu. İntihar edenlerin %75,6’sını erkekler, %24,4’ünü ise kadınlar oluşturdu.


Kaba intihar hızı düştü


Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88’e düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:31
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