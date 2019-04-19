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Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 12:37
Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:37
  1. terör saldırısı

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