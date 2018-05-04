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Kayseri’de 2 polisi şehit eden PKK’lı Gaziantep’te yakalandı

Kayseri’de 2 polisi şehit eden PKK’lı teröristli Gaziantep’te polis operasyonuyla yakalandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:25
Kayseri’de 2 polisi şehit eden PKK’lı Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonla, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme, resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir örgüt mensubu yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından 25 Mayıs 2012 tarihinde Kayseri ili Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araç ile canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 2 Emniyet Mensubu şehit olmuş ve 16 vatandaşımız yaralanmıştır. Bahse konu olaya karıştığı, olayı gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilerek yargılandığı davada Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında karar verilen şahsın, Gaziantep ilinde bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine yapılan operasyonel çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:25
  1. Kayseri
  2. Gaziantep
  3. kayseri
  4. şehit
  5. GAZİANTEP

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