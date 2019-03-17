Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin yakalanması Gözaltına alınan 2 otobüs şoförü serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförleri serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 şoförün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüsün şoförü A.O. ve ikinci şoför S.G. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında önceki gün durdurulan yolcu otobüsünde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalanmıştı, 2 şoför gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.