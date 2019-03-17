0553 313 94 23

Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin yakalanması

Gözaltına alınan 2 otobüs şoförü serbest bırakıldı

17 Mart 2019 Pazar 10:35
Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin yakalanması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 şoförün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüsün şoförü A.O. ve ikinci şoför S.G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında önceki gün durdurulan yolcu otobüsünde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalanmıştı, 2 şoför gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:35
  1. adliye
  2. düzensiz göçmen
  3. gözaltı
  4. kayseri
  5. otobüs şoförü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzman Çavuş cinnet geçirdi! Eşi ve oğlunu öldürüp...
    1. Uzman Çavuş cinnet geçirdi! Eşi ve..
    2. Şehitler müzesinin temeli, İstanbul’un..
    3. Hulusi Akar'dan 'yeni askerlik..
    4. Bölgeyi hortum vurdu! 31 ölü
    5. Bakan Pakdemirli İzmir'de..
    6. Dülgeroğlu: " Yaptıklarımız..
    7. Tahsin Babaş, mahalle buluşmaları..
    8. 602 firma için gözden geçirildi
    9. Iğdır'da terör operasyonu
    10. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
    11. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    12. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    13. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    14. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    15. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    16. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    17. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    18. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    19. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    20. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu