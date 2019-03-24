Kayseri’de 13 kaçak göçmen yakalandı Kayseri’de, İstanbul’a götürülürken polis noktasına yaklaşınca bulundukları otobüsten yolda indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri’de, İstanbul’a götürülürken polis noktasına yaklaşınca bulundukları otobüsten yolda indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yol uygulamasında iki grup halinde Pakistan ve Afganistan uyruklu 13 göçmenin yürüdükleri belirlendi. Polis tarafından yakalanan göçmenlerden Türkçe bilen şahısla yapılan görüşmelerde, Malatya’dan İstanbul’a gitmek için şehirlerarası otobüse bindikleri ve Kayseri yakınlarında polis noktasına gelindiğinde otobüsten indirildiklerini söylediği öğrenildi. 13 yabancı göçmen Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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