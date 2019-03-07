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Kayseri’de 13 Ar-Ge Merkezi 400 Araştırmacı ile Hizmet Veriyor

Kayseri Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen, Kayseri’deki Ar-Ge merkezlerinin birlikte hareket ederek tanışma ve bilgi paylaşımı ile yeni projeler üretilmesine zemin hazırlayacak toplantıların ikincisine Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi ev sahipliği yaptı.

07 Mart 2019 Perşembe 08:49
Kayseri’de 13 Ar-Ge Merkezi 400 Araştırmacı ile Hizmet Veriyor

Kayseri Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen, Kayseri’deki Ar-Ge merkezlerinin birlikte hareket ederek tanışma ve bilgi paylaşımı ile yeni projeler üretilmesine zemin hazırlayacak toplantıların ikincisine Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi ev sahipliği yaptı.



Kayseri Ar-Ge Merkezleri toplantılarının ilki Şubat ayında Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.İkinci toplantı ise sektöründe ve ilimizde ilk Ar-Ge Merkezini kuran Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirildi.



Kayseri Şeker’de düzenlenen Kayseri Ar-Ge Merkezleri Mart ayı toplantısına, Kayseri Sanayi Odası, 12 Ar-ge merkezi ve bir tasarım merkezinin temsilcileri katıldı. Toplantı sonrasında Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Laboratuvarlarına da teknik gezi düzenlendi.



Kayseri’de Ar-Ge merkezlerinin ilki 2014 yılında Kayseri şeker öncülüğünde kurulmuş olup geçen 4 yıllık süre içerisinde Kayseri’deki bir tasarım merkezi ile birlikte Ar-Ge Merkezi sayısının 13 e, Ar-Ge Merkezlerinde çalışan araştırmacı ve personel sayısının 400’e çıkması olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.



Gerçekleştirilen bu toplantılar ile Kayseri’de Ar-Ge merkezleri sayısının ve niteliğinin artırılması, aynı zamanda ülkemizdeki, kurulan ve kurulacak olan Ar-Ge merkezleri açısından bu çalışmanın, Ar-Ge Merkezlerinde Kayseri Modeli olarak benimsenmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:49
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