Kayseri’de 126 bin 197 kişi iş arıyor

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 2019 yılının ilk 6 ayında 59 bin 668 kişinin kuruma işsiz olarak kayıt olduğunu, bu sayı ile birlikte toplamda 126 bin 197 kişinin iş aradığını söyledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nün 2019 yılının ilk 6 ayındaki faaliyetleri hakkında bilgiler veren İl Müdürü Ahmet Ayçiçek; "2019 yılının başında yeni mevcut binamıza taşındık. Yaklaşık 8 bin 500 metre karelik yepyeni kendi mülkiyetimiz olan bir bina. İlk icraatımız bu oldu. 2019 Ocak ayından Haziran sonuna kadar 59 bin 668 vatandaşımız ilk defa kuruma işsiz olarak kayıt oldu. Geçen seneki devredilenlerle birlikte 126 bin 197 kişi kayıtlı iş arayanımız var. Bunların 73 bini işsiz görünüyor. Diğerleri bir yerlerde çalışıp daha iyi şartlarda iş arayanlar. Bu dönemde toplam 19 bin kişilik açık iş aldık. Bu 19 bin kişilik talebe karşılık 13 bin 227 kişiyi işe yerleştirdik. 35 bin 947 kişinin iş görüşmesine aracılık ettik" dedi.

519 engelli işe yerleştirildi

Kuruma 3 bin 106 engellinin kayıtlı olduğunu, yılın 6 ayında 519 engelliyi işe yerleştirdiklerini ifade eden Ayçiçek; "İş ve meslek danışmanı toplamda 76 bin 487 kişiyle ilgilenip birebir görüşmeler yaptılar ve sıkıntılarını gidermeye çalıştılar. Bin 100 engelli ilk defa bize kayıt oldu. Daha önceki kayıtlarımızla birlikte 3 bin 106 engelli kayıtlımız mevcut olup bunlardan bin 506’sı işsiz ve diğerleri de daha iyi şartlarda iş arayan durumdalar. Bu sene toplamda 519 engelliyi işe yerleştirdik. Biliyorsunuz ki yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti var. Bizim Kayseri olarak engelli doluluk oranımız yüzde 97.6 yani Kayseri bu konuda Türkiye’nin en iyilerinden birisi. Hatta çok fazla da kontenjan dışı işe yerleştirdiklerimiz var" ifadelerini kullandı.

11 bin 668 kişiye işsizlik maaşı ödendi

İstihdam seferberliği konusunda da yoğun çalışmalar yapıldığını belirten Ayçiçe ayrıca 33 özel sektör iş yerine 368 bin 424 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Kentte 33 bin 50 kayıtlı iş yeri olduğunu bildiren Ayçiçek; "Biliyorsunuz sene başında cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle ‘Burası Türkiye burada iş var’ sloganıyla istihdam seferberliği uygulamasına geçtik. Bu faaliyetlerimizde çeşitli iş yerleri ve kuruluşlara ziyaretler yaptık. Bunlarla toplam 10 toplantı düzenledik. Bu 10 toplantıda 565 işverenimizi de ziyaret ettik. Ayrıca Kayseri Sanayi Odası ile toplantılar yapıp devamlı bilgiler verdik. İşsizlik sigortası uygulamalarımıza gelince 15 bin 978 kişi işsizlik maaşı için başvurdular. Bunlardan 11 bin 668’ine maaş bağlandı ve şuanda maaşlarını alıyorlar. Diğer bir kısım incelemede bir kısmı da uygun görülmemiştir. İş gücü yetiştirme kurslarımızda bu sene 46 adet kurs açtık. 876 kişi bu kurslara katıldı. Toplum yararına programımızda 90 projede 3 bin 118 kişiyi işe yerleştirdiler. Kayseri ilimizde 33 bin 50 kayıtlı iş yeri vardır. Bu iş yerlerimizin bin 830 adedi 10-49 arasında istihdam sağlamakta. 459 adedi 50 artı istihdam sağlamaktadırlar. Bu iş yerlerimizle devamlı şekilde ziyaretlerimizi yapıyoruz. Çalışma ilişkileri olaraktan toplam iş yerlerinden 4 bin 328 işçi adına 21 toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu dönemde 2 adet grev kararı alınmış ancak uygulanmamıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre 33 özel sektör iş yerine 368 bin 424 lira idari para cezası uygulanmıştır” diye konuştu.