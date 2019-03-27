Kayseri’de 102 sikke ele geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 102 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 102 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Erkilet Havalimanı kontrol noktasında E.A isimli şahsın aracında arama yapan ekipler; 102 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirdi. Konu ile E.A. gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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