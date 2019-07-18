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Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç kontrol edildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında 1 ayda 82 bin 714 araç kontrol edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:52
Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç kontrol edildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında 1 ayda 82 bin 714 araç kontrol edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri’de yapılan uygulamalarda, 34 bin 385 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 10 bin 910 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan dolayı 107 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 697 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edilmiştir. Sorumluluk alanında ise, belirtilen dönem içerisinde 1’i ölümlü, 207’si yaralanmalı ve 263’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 471 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 344 kişi ise yaralandı.



BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Trafik denetimlerinde kontrol edilen 41 bin 796 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 9 bin 012 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü Araç Kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan dolayı 6 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 316 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 3’ü ölümlü 63’ü yaralanmalı ve 62’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 128 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 174 kişi ise yaralandı.



İLÇE MERKEZLERİ


İlçe Merkezlerinde 6 bin 533 araç kontrol edilerek, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 854 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan dolayı 26 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 113 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.


Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 26’sı yaralanmalı ve 17’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 43 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 52 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:52
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