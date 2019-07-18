Kayseri’de 1 ayda 691 aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 691 kişi yakalandı. Bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 215 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 5’i kasten öldürme, 1’i kasten yaralama, 1’i intihar olayı olmak üzere işlem yapılan 7 olayda yakalanan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 4 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 5 adet bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği 3’ü yağma, 2’si tehdit, 3’ü görev yaptırmamak için direnme, 1’i çocuğun kaçırılması ve alı konulması olayı olmak üzere işlem yapılan 9 olayda 17 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 4’ü fuhşa teşvik aracılık veya zorlama 5’i kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 1’i hayasızca hareketler olmak üzere 10 adli olay,22 fuhuş olayı ile ilgili idari işlem yapıldı. Adli işlem yapılan olaylardan 16 şahıs, idari fuhuş olaylarından 56 şahıs, olmak üzere 72 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 1’i tutuklanırken, 15 şahıs serbest kaldı. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 10 ev hakkında ilgili komisyonca kapatılma kararı verildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 12’si ikametten hırsızlık,2’si işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 3’ü otodan hırsızlık, 9’u açıktan hırsızlık, olayı olmak üzere işlem yapılan 26 olayda yakalanan 39 şahıstan 14’ü tutuklandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce 8 oto ve 7 motosiklet hırsızlığı olmak üzere 15 olay meydana geldi. Kayseri’de çalıntı olan 7 oto ile il dışından çalıntı olan 3 adet motosiklet ve 5 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 25 şahıstan, 2’si tutuklanırken, 2’sine denetimli serbestlik kararı verildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar da ise, Kayseri’de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 691 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 215’i tutuklandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de, 4 dolandırıcılık olayına işlem yaptı ve olaylarla ilgili yakalanan 9 şahıstan 4’ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararı serbest bırakıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise, kayıp müracaatı alınan 105 şahıstan 104’ünü buldu, 1 kayıp şahsın arama çalışmaları devam ediyor.