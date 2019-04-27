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Kayseri ZERİD 17. geleneksel bahar şenliği düzenlendi

Kayseri Zihinsel Engellilerin Eğitimi Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneğinin (ZERİD) 17.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:06
Kayseri ZERİD 17. geleneksel bahar şenliği düzenlendi

Kayseri Zihinsel Engellilerin Eğitimi Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneğinin (ZERİD) 17. Geleneksel bahar şenliği düzenlendi.


17.’si düzenlenen şenliğe dair açıklamalar da bulunan Dernek Başkanı Hasan Aykulteli; “Bu geleneksel bahar şenliğimizin 17.’sini düzenlemekteyiz. Zihinsel engellilerimiz olsun diğer engelli gruplarımız olsun bu vatandaşlarımızı diğer insanlarla kaynaştırmak, bütünlüğünü sağlamak bunların istihdam alanında, sosyal güvenlik alanında, eğitim alanında farkındalık oluşturmak için bunu her yıl düzenlemekteyiz. Etkinliğe katılım yaklaşık 800 kişi olmaktadır. Bu arkadaşlarımızı hem birbirleriyle hem de diğer vatandaşlarla kaynaştırıyoruz. Derneğimizde şuanda 150 üyemiz var 25 tane yetişkin zihinsel engelli var. Bu arkadaşlarımız sabah geliyor saat 09:00’ dan 15:00’a kadar eğitim alıyorlar” dedi. Küçükten büyüğe 800 kişinin katıldığı etkinlikte kahvaltının ardından çeşitli eğlenceli aktiviteler yapıldı. Programa Kocasinan Kaymakam’ı Mustafa Kılıç da katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:06
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