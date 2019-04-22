Kayseri Valisi Şehit Kızı Ceyda Çelik Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kayseri Valilik koltuğuna Şehit Binbaşı Turgay Çelik’in 23. sınıfa giden kızı Ceyda Çelik oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın koltuğunu Tekden Koleji 3. Sınıf Öğrencisi Şehit Binbaşı Turgay Çelik’in kızı Ceyda Çelik’e devretti.

Vali Ceyda Çelik, "Kayserimizin tüm çocukları adına oturduğumu ve onların sesi olacağımı ifade etmek isterim. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM’nin 99. Yaşında bu günü biz çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Milli Eğitim Bakanlığının kullanmış olduğu mutlu çocuklar güçlü Türkiye sloganı ile yarınlarımızın sahibi biz çocukların mutlu özgür bir gelişim göstererek geleceğe en iyi şekilde sahip çıkacağımızdan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm büyüklerimiz emin olabilirler. Güzel şehrimiz Kayseri’nin gelişmesi için yapılan bütün çalışmalar, atılan bütün adımlarda emeği geçen tüm idareci ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Ancak İyinin ve güzelin sonu olmayacağı mantığı ile daha ileriye taşıma çabamızın devam etmesi gerektiğinin farkındayız. Eğitimde Kayseri’nin en büyük sorununun ikili eğitim olduğunun, bunun da çözümsüz olmadığının farkındayım. Benim okulum tekli eğitim yapmakta. Diğer okullarda öğrenci arkadaşlarım sabah çok erken saatlerde okullarına gitmekte, akşam geç saatlerde evlerine dönmek zorunda olmalarına çok üzülüyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyeler ile bunun üstesinden gelebiliriz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un dediği gibi çocuklar çocuk gibi yaşamalı, hayatlarında oyun, sanat ve spor önemli yer tutmalı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin çocukların bu alanlarda gelişmesi için yaptıkları projelerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların sayılarının daha da artması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Ceyda Çelik, "Bazı okullarda güvenlik görevlileri olmuyor. Bu yüzden çocukların güvenliği tehlikeye giriyor. Bu nedenle okullara güvenlik görevlileri koyabiliriz" dedi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı arayarak, 23 Nisan nedeniyle hayvanat bahçesine girişlerin ücretsiz olup olamayacağını sordu. Başkan Büyükkılıç, “23 Nisan nedeniyle hayvanat bahçesine ziyaretleri bir gün değil bir hafta boyunca ücretsiz yapıyoruz. Bu günden itibaren hayvanat bahçesi çocuklarımız için 30 Nisan’a kadar ücretsiz. ” cevabını verdi. Vali, Kayseri’de eğitim ve öğretimin tekli hale getirilmesi için arsa talebinde de bulunarak, okullardaki çocuk oyun gruplarının sayısının artırılmasını talep etti. Başkan Büyükkılıç, “Hay hay efendim, doğru bir talep ona da çalışalım. Çocuk oyun alanlarının sayısı artırılacak. Talimatlarınız yerine getirilecek” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Kayseri’de tekli eğitime geçmek için kurumların çok duyarlı bir şekilde hareket ettiğini ifade ederek, "Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Eğitim camiasının içinde olanlar bu konuda çok duyarlı. Bu birlikteliği ortaya koyduktan sonra tekli eğitime geçeceğiz. Bu sene ikinci yarıda yanlış hatırlamıyorsam 5 bin civarında öğrencimizi çiftli eğitimden tekli eğitime geçirdik. Bütün çalışmalarımız devam ediyor. Arsa sorununu çözdüğümüz zaman inşallah Kayserimizi çok kısa sürede herkesin istediği tekli eğitime geçireceğiz" diye konuştu.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki operasyonda PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Kurmay Binbaşı Turgay Çelik 5 Nisan 2016 tarihinde Kayseri’de 5 bin kişinin katılımı ile toprağa verilmişti.