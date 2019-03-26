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Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis memurumuzun da durumu ağır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Havaalanı’nda meydana gelen olayın iki polis memurunun arasındaki tartışma sonrasında gerçekleştiğini belirterek, "İki polis memurumuzun da durumu ağır ve doktorlarımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar" dedi.

26 Mart 2019 Salı 17:49
Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis memurumuzun da durumu ağır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Havaalanı’nda meydana gelen olayın iki polis memurunun arasındaki tartışma sonrasında gerçekleştiğini belirterek, "İki polis memurumuzun da durumu ağır ve doktorlarımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar" dedi.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde polis memuru E.B.’nin meslektaşı A.A.’yı yaraladıktan sonra kendini vurduğu yerde inceleme yaparak bilgi aldı.


Vali Günaydın, havaalanı çıkışında konu hakkında yaptığı açıklamasında, "Maalesef havalaanımızda üzücü bir olay yaşandı. İki polis memurumuzun kendi aralarındaki tartışma sonucu, polis memurlarımızdan bir tanesi diğer polis memurumuzu vuruyor ve sonrasında intihara teşebbüs ediyor. Ben haberi üniversitedeki bir programda aldım ve hemen rektörümüz ile üniversitedeki acile geçtik. Polis memurumuz E.B. orada. Doktor arkadaşlarımızın yoğun müdahalesi var ve devam ediyor. Acil olarak ameliyata alacaklar. Emniyet Müdürümüz de şehir hastanesinde diğer polis memurumuzu takip ediyor. Onun da durumu ağır. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Konuyla ilgili adli tahkikat da başladı. Konuyla ilgili açıklama daha sonra yapacağız. Polis memurlarımız tecrübeli ve aralarında hiçbir husumet bulunmadığı söylendi. Görüntüleri de izledim. Birkaç dakika görüşüyorlar ve sonrasında maalesef üzücü olay meydana geliyor. Doktorlarımız dediğim gibi yoğun bir mücadele veriyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:49
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