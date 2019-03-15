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Kayseri Üniversitesi’nde Kreş-Anaokulu Protokolü İmzalandı

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu tarafından yaptırılacak olan Sevim Köylüoğlu Kreşi ve Anaokulu için protokol imzalandı.

15 Mart 2019 Cuma 14:30
Kayseri Üniversitesi’nde Kreş-Anaokulu Protokolü İmzalandı

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu tarafından yaptırılacak olan Sevim Köylüoğlu Kreşi ve Anaokulu için protokol imzalandı.


Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu, Develili hayırsever ve 26. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney katıldı.


İmza protokol töreninde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu’na annesi Sevim Köylüoğlu adına yaptıracağı kreş ve anaokulu için teşekkür etti.


Rektör Karamustafa, “Biz bugün burada Kayserinin köklü hayırsever ruhuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bir kez daha güzel bir işe imza atmak için bir araya geldik. Kayseri şehri ve ilçeleriyle köklü bir kültüre sahiptir. Üniversitemizin 8 adet kampüsü bulunmakta ve bu kampüsteki binaların her biri hayırseverler tarafından yaptırılmıştır. Biz Develideki yerel yönetimimizin, belediyemizin, hayırseverlerin, ilçenin ileri gelenlerinin gerçekten çok ciddi katkılarını görüyoruz. Develi de bulunan Meslek Yüksekokulumuzda Çocuk Gelişimi bölümü bulunmakta ve bu bölümdeki öğrencilerimizin nitelikli uygulama yapabilmesi, gerçek hayata dönük mesleklerini öğrenebilmeleri ve ileri de mesleklerini icra edebilmeleri için, sağolsun Suat Köylüoglu bey, aynı zamanda Seyrani Vakfının da Başkanı, bu manada kendisinin gerçekten çok emeği var. Bundan sonra da Develi Kampüsümüze destek vermeye devam edeceğinden eminim.Şimdi annesi adına yaptıracağı anaokulu ve kreşte, hem öğrencilerimiz uygulama yapabilecek, hem de personelimiz ve Develideki vatandaşlarımızın çocukları faydalanacaktır. Ben kendisine yaptığı bu hayırdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu da, annesi adına daha önce bir huzurevi yapmayı düşündüğünü, fakat Develi Seyrani Kampüsünde Çocuk Gelişimi eğitimi alan öğrencilere uygulama imkanı olabilmesi için bu fikrini anaokulu ve kreş olarak değiştirdiğini belirterek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.


Develili hayırsever ve 26 Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da, Develi ilçesinde hayır sahiplerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.


Sami Dedeoğlu, “Suat ağabeyimiz, bizim, Develimizin sigortasıdır. O, hayırsever yönüyle, her yönüyle, gönlü açık, bağrı açık biri. Allah işini gücünü rast getirsin. Yaptığı hayırlar, inşallah öbür tarafta da karşısına çıkacaktır. Yaptığı hayırlar örnek teşkil edecektir. Yapılan bu hayrın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, Develi’nin hayırseverlikle ön plana çıkmış bir ilçe olduğunu söyledi.


Başkan Cabbar, “Ben her konuşmamda, her platformda şunu gururla söylüyorum. Develide eğitim kurumlarımızın yüzde 80’i hayırseverlerimiz tarafından yaptırılmıştır. Bu gerçekten Türkiye ortalaması istatistiğine baktığımız zaman müthiş, güzel bir oran. Dolayısıyla Suat ağabeyim, hayırseverlik noktasında bir tuğlada kendisi koydu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Kendisi de Develili olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney ise konuşmasında, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.


Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu, Sevim Köylüoğlu Kreşi ve Anaokulunun yapım protokolüne imza attı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:30
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