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Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar Yerleşkesine Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İsmi Verildi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Yeşilhisar Kampüsüne, 2018 yılı Haziran ayında vefat eden dünyanın önde gelen İslam Bilim Tarihçisi Prof.

21 Mart 2019 Perşembe 08:46
Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar Yerleşkesine Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İsmi Verildi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Yeşilhisar Kampüsüne, 2018 yılı Haziran ayında vefat eden dünyanın önde gelen İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ismi verildi. KAYÜ Yeşilhisar Yerleşkesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in isminin yer aldığı totem önünde açılış yapıldı.


Yeşilhisar ilçe halkının da katılımı ile gerçekleşen açılışta Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaptığı bilimsel çalışma ve araştırmalarla İslam İlimler Tarihine çok ciddi katkılarda bulunmuş dünyanın önde gelen ilim adamı olduğunu belirtti. Rektör Karamustafa, “Bugün Kayseri Üniversitesinin Yeşilhisar Kampüsüne Prof. Dr. Fuat Sezgin adını verdik. Ve bugün açılışını yapıyoruz.Yeşilhisar Belediye Başkanımıza bu konudaki hassasiyetinden ve bu konuda bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. 2018 yılı Haziran ayında kaybettiğimiz ve 2019 yılına ismi verilen Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın, İslam İlimler Tarihi açısından ciddi çalışmalar yapmış ve bu konuda bizim kadim kültürümüzle ilgili bilinmeyenlerin gün ışığına çıkması ve kendi genlerimize, kendi kültürümüze yönelik özgüvenin oluşması anlamında çok değerli katkıları olmuştur. Kendisini rahmetle ve şükranla yad ediyoruz” dedi. Konuşmasında Yeşilhisar Kampüsü ile ilgili de bilgiler veren Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi olarak Yeşilhisar’daki birimlerimizi hizmete açıyoruz. Burada önümüzdeki yıl, iki programla eğitime başlayacağız. Bugüne kadar Yeşilhisarlıların, Yeşilhisar Belediyesinin, buradaki derneklerin, sivil toplum örgütlerinin ciddi katkılarını gördük. Belediye Başkanımızın da bu konuda bize ciddi katkıları oldu. Bundan sonra da belediye başkanlarının katkıları olmaya devam edecektir. Çünkü burada yapılanların, yerel yönetimler ve yerel unsurların desteği olmadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi oldukça güçtür. Bizler, milletimizin, devletimizin, kamunun kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek adına işbirliği ve paylaşım içinde çalışmalıyız” diye konuştu.


Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz de, “Yeşilhisar Meslek Yüksekokulumuzun gerçekleşmesinde Kayseri Üniversitemizin çok ciddi katkısı oldu. Biz ne yapacağız? Nasıl halledeceğiz? gibi düşüncelerle uğraşırken, sağ olsun Hükümetimiz, Kayseri Üniversitesini kurdu. Kayseri Üniversitesinin değerli rektörüne çok teşekkür ediyorum. Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunu önceliğe aldı. Ve önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okulumuz 2 programla eğitime başlayacak. Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunun bu hale gelmesinde emeği geçen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Yeşilhisarımızda bu bir milat oldu. İnşallah bu okulun Yeşilhisarımıza çok ciddi katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.


Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Halit Taşyapan ise, “Bizler şu an adayız. Ama memleketimizin sorumlulukları omzumuza bindiği zaman her şey ile sorumlu olacağız. Birlik ve beraberlik içinde bu okullarımızı bugünlere getirenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada okulumuzun gelişmesi için ve memleketimize hizmet etmesi için ne gerekiyorsa birlikte çalışmanın ve gerekli destekler için şimdiden söz veriyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:46
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