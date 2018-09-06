Kurtuluş Karamustafa kimdi? Kayseri Üniversitesi rektörü Kurtuluş Karamustafa oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa getirildi. Peki Kayseri Üniversitesi Rektörü olan Kurtuluş Karamustafa kimdir? Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın biyografisi…

PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA KİMDİR

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Lise öğrenimini Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde tamamlamış, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çukurova Üniversitesi İİBF Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan mezun olmuş, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D.’ndan yüksek lisans derecesini almış ve Birleşik Krallık Strathclyde Üniversitesi İskoçya Otelcilik Okulu’ndan turizm alanında doktor derecesini almıştır.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi’nde sırasıyla araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak, pazarlama alanında doçentlik unvanını aldıktan sonra da doçent olarak atanmış ve çalışmıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde profesör ve fakülte dekanı olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Erciyes Üniversitesi Nevşehir MYO’nun Kurucu Müdürü olarak görev yapmıştır. I. Ulusal MYO Müdürler Toplantısı ve 14. Ulusal Turizm Kongresini düzenlemiştir. Bunlara ilaveten birçok ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik, bilimsel toplantılarda bilim kurulu, danışma ve yürütme kurulu üyelikleri de bulunmaktadır. Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER) Kurucular Kurulu Üyesidir.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, turizm ve otel işletmeciliği alanında pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.